Olievlek bedreigt kust Mauritius, overheid hoopt op buitenlandse hulp

Port Louis

De door tropische stranden bekende eilandrepubliek ten oosten van Madagaskar kampt met de lading olie van een vastgelopen tanker. Het schip, de onder Panamese vlag varende Wakashio, is twee weken terug vastgelopen voor de kust en is beschadigd. Er stroomt nog steeds olie uit de romp van het schip. De autoriteiten, die vrezen dat de stranden straks zwart kleuren door de lekkende olie, schatten dat er al 4000 ton olie uit de Wakashio in zee is gestroomd.

Directeur Deborah de Chazal van de Mauritian Wildlife Foundation is onder meer bezorgd over het 'marinepark' Mahébourg, een natuurpark langs de kust waar doorgaans veel toeristen snorkelen. Op zee zijn al enkele hindernissen langs de olievlek gelegd om de olievlek binnen de perken te houden. Maar verder moet het eiland nog plannen maken.

De autoriteiten hopen op buitenlandse hulp, omdat het eiland niet over voldoende middelen beschikt om een grote hoeveelheid olie op zee op te ruimen. Ze hopen ook op buitenlandse hulp om de Wakashio leeg te pompen. Ze vrezen een milieuramp als de vervuiling niet in toom kan worden gehouden. Dat zou ook een economische ramp betekenen voor het vakantieparadijs.

