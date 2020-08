Vaker droge perioden

De zomers van 2018 en 2019 waren in Centraal-Europa extreem droog. We zullen steeds vaker te maken krijgen met dubbele droge jaren, schrijven Duitse onderzoekers in Scientific Reports van donderdag.

Leipzig

Zij analyseerden informatie over het weer in Europa tussen 1766 en 2019. De twee droge zomers van 2018 en 2019 bleken allebei in de top drie van droge zomers over deze periode te zitten. Een droge periode in 1949-1950 kwam qua intensiteit nog het dichtste in de buurt, maar toen was het door droogte getroffen gebied een derde kleiner.

De onderzoekers gebruikten klimaatmodellen om te voorspellen hoe de aantallen droge zomers zich tot het eind van de eeuw zullen ontwikkelen. Modellen die de sterkste opwarming beschrijven, voorspellen dat een droge periode van twee jaar tussen 2051 en 2100 zeven keer zo vaak zal voorkomen in vergelijking met nu. De droogte zal 40 miljoen hectare aan landbouwgrond in Centraal-Europa treffen. Meer gemati..

