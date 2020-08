In Peru raken acht vrouwen per dag vermist: ‘Als vrouw stereotypes niet naleeft, leidt dat tot geweld’

Lima

In Peru zijn vrouwen hun leven niet zeker. De coronacrisis heeft dat des te meer duidelijk gemaakt.

Voor het uitbreken van COVID-19 werden in het land al elke dag vijf vrouwen als vermist opgegeven. Tijdens de lockdown steeg dat aantal tot acht per dag. Tussen 16 maart en 30 juni - het begin en einde van Peru’s lockdown - raakten in totaal 915 vrouwen vermist. In juli liep dit aantal zelfs op tot 1200.

Het zijn ‘alarmerende cijfers’, zei Isabel Ortiz, commissaris voor vrouwenrechten bij de Nationale Ombudsman, deze week tegen persbureau Reuters. Vanwege een gebrek aan ‘goede en up-to-date gegevens’ is onduidelijk of een deel van de vrouwen en meisjes inmiddels is gevonden, voegde Ortiz eraan toe. Maar de autoriteiten gaan e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .