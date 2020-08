75 jaar na de atoombom op Hiroshima: ‘Mijn vader had die ochtend een naar voorgevoel’

Hiroshima

‘Mijn vader had die ochtend een naar voorgevoel. Jullie gaan niet naar school, zei hij. Veel scholieren werden die zomer ingezet om mee te helpen aan de bouw van een verdedigingswal in het centrum. Mijn broer werkte ook aan de muur. Die dag zouden meer dan zesduizend scholieren omkomen.

‘Ik wist niet goed wat te doen en kroop over de grond. In de verte hoorde ik iemand huilen. Ik realiseerde me dat het mijn broertje was. Ik ging op zijn stem af en kwam bij ons huis. De schade was enorm. Het dak was eraf geblazen en in de muur zaten honderden glassplinters.

‘Mijn broers waren aan het werk op de aardappelvelden. Een van hen had het B-29-toestel zien aankomen. Hij zag een kleine zwarte stip naar beneden vallen. Vlak voor de explosie ..

