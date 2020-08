Beiroet na de klap

De enorme explosie dreunt nog na in de Libanese hoofdstad Beiroet. Het dodental steeg woensdagavond tot 135, er zijn ongeveer 5000 gewonden en er zijn nog altijd mensen vermist. Tussen de 200.000 en 300.000 mensen zijn dakloos geworden door de ontploffing in de zo’n twee miljoen inwoners tellende stad. De autoriteiten proberen voedsel, water en onderdak te regelen voor inwoners die hun huis hebben verloren. Voor twee weken is de noodtoestand uitgeroepen. Veel landen sturen hulpverleners naar Libanon. Vanuit Europa gaan experts uit Nederland, Duitsland, Rusland, Tsjechië en Frankrijk naar Beiroet. Alle havenfunctionarissen van Beiroet die sinds 2014 toezicht hebben gehouden op opslag zijn onder huisarrest geplaatst.

