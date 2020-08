Desastreus interview schudt Trump wakker

Het gesprek is een schoolvoorbeeld van hoe het níét moet en een waarschuwing voor Trump en zijn campagneteam.

President Trump in gesprek met journalist Jonathan Swan. (beeld youtube)

Washington

Eerdere presidentskandidaten, zoals Obama, Bush en Reagan, wisten zich te herstellen na soortgelijke uitglijders. Maar zij luisterden naar hun campagnemedewerkers. Trump trekt zich van niemand iets aan.

Het veelbesproken interview met journalist Jonathan Swan – dat maandag werd uitgezonden door Axios en HBO – legt op pijnlijke wijze bloot dat de president niet goed voorbereid is op kritische vragen over kwesties die zijn land momenteel splijten. Critici vergeleken het gesprek met een ernstig auto-ongeluk. Ook vanuit Trumps perspectief was het een desastreus interview.

Zo lijkt hij niet op de hoogte van het feit dat de VS het qua coronabestrijding slechter doen dan de meeste andere landen. Volgens de president tonen de..

