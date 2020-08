‘Dit was een bijna strategische explosie’

‘Na alles wat in dit land is gebeurd, vertrouwen wij niemand meer.’

De verwoestende explosie in het havengebied van Beiroet voedt het diepgeworteld wantrouwen van de Libanezen in de overheid.

Beiroet

Het balkon van het huis waar hij opgroeide, biedt uitzicht over de catastrofe. Marc Gibran, een 36-jarige sporttrainer, wijst naar beneden. De auto’s – elke auto in de straat is ingedeukt. De ramen – geen enkel huis heeft nog ramen. De stapels glas en puin op straat. De restaurants die mogelijk nooit meer open zullen gaan. De kerk waar woensdag de eerste slachtoffers zijn begraven.

Marcs arm zit in het verband en ook zijn linkerknie. Sporten kan hij vergeten. Zoals duizenden andere Libanezen is hij gewond geraakt bij de explosie die deze week het halve stadscentrum van Beiroet in een inferno veranderde. ‘Vietnam’, zegt zijn moeder met een weids gebaar over de straat. ‘Syrië. Idlib.’

Wat..

