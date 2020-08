Thaise studenten vergelijken koning met Harry Potters Voldemort

Niet eerder kwamen Thaise jongeren publiekelijk in opstand tegen de regering. Dat deden ze op unieke wijze: in Harry Potterkleding, een creatieve manier om de wet te omzeilen.

Een demonstrant in Bangklok gekleed in Harry Potter-kostuum. (beeld afp / Lillian Suwanrumpha )

Bangkok

Een tovenaarsjas en een Griffoendor-sjaal. In Thailand is dit de outfit van studenten die de straat op gaan om hun ongenoegen over koning Naha Vajiralongkorn te uiten. Tijd voor het hervormen van de monarchie, vinden ze. Te beginnen bij het van tafel vegen van de majestueuze wetten in Thailand. Die maken het mogelijk dat mensen die de koninklijke familie beledigen, een celstraf van vijftien jaar kunnen krijgen. Een ondemocratische regel, aldus de studenten, die de strijd aangaan met de koning. Het staatshoofd wordt door de jongeren ook wel ‘Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden’, genoemd, verwijzend naar de bijnaam van Voldemort, een personage uit de verhalen van Harry Potter. Dat figuur wordt ook wel gezien als de ultieme vertegenwoord..

