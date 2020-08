Koning Juan Carlos was een gevierd hervormer. Waarom kreeg hij deze vernederende exit?

Nu is daar de vernederende ballingschap voor Juan Carlos. De opkomst en val van een moderne koning.

Hij was voorbestemd om de geschiedenisboeken in te gaan als de koning die Spanje van een dictatuur naar een democratie leidde.

Madrid

Hij kon zich niets ergers voorstellen dan in ballingschap te leven, zei Juan Carlos (82) enkele jaren geleden nog. Nu is de eens zo gevierde monarch alsnog uitgeweken naar een onbekende schuilplaats in het buitenland. Maandag verraste de voormalige koning vriend en vijand met zijn besluit.

Portugal, waar hij als kind een van zijn grootste trauma’s opliep toen zijn broertje overleed na een ongeluk met een pistool, wordt genoemd als mogelijk ballingsoord. Evenals de Dominicaanse Republiek, ruim 6500 kilometer verwijderd van de plek waar eens zijn troon stond.

Het is een vernederende exit voor een koning die bijna veertig jaar lang op het schild werd gehesen als de man die Spanje uit de donkere jaren van Franco’s dictatuur had geleid. O..

