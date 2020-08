Ooggetuigenverslag van de explosie in Beiroet: ‘Gaat het goed, ben jij oké, heb jij hulp nodig?’

De Libanese hoofdstad Beiroet is dinsdagmiddag getroffen door een enorme explosie in het havengebied. De toedracht is nog onduidelijk. Meer dan vijftig mensen kwamen om het leven. Het aantal gewonden liep dinsdag op tot 2.700. Verslaggeefster Ana van Es zat midden in de chaos. Een ooggetuigenverslag.

Wie nog kan lopen in de Libanese hoofdstad Beiroet, vlucht naar buiten. Met bebloede kleren, haastig aangebrachte verbanden en soms een tas spullen uit hun verwoeste huizen lopen inwoners dinsdagavond verdwaasd op straat, nadat een mysterieuze explosie voor een inferno heeft gezorgd in het centrum van de Libanese hoofdstad.

De omvang van de ramp wordt mij twee uur later echt duidelijk bij wolkenkrabber Skyline, een chique nieuwe woontoren die de skyline van Beiroet domineert. Vanaf de straat is te zien hoe in de smaakvolle appartementen bankjes, tafels en boekenkasten opzij zijn geblazen. Omwonenden zoeken met de hand naar overlevenden in het puin. Her en der zijn balkons en complete muurdelen naar beneden gestort.

Het glas van talloze ver..

