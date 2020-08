Verwoestende explosie dompelt Libanon in rouw

Beiroet

De ziekenhuizen in Beiroet zijn overweldigd door het aantal gewonden dat zij moeten behandelen. De ontploffing vond plaats rond half zes Nederlandse tijd. Tot op Cyprus, 200 kilometer verderop, was de ontploffing merkbaar. Door de enorme explosie is niet alleen een deel van de haven van Beiroet verwoest, maar ook een aangrenzend deel van de stad. De autoriteiten spreken over een nationale tragedie. In Libanon is vandaag een dag van nationale rouw.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de ramp veroorzaakt door de ontploffing van uiterst explosieve chemicaliën die jaren geleden in beslag waren genomen en in de haven waren opgeslagen. Kort daarvoor was er brand uitgebroken. De Libanese president gaf opdracht tot een spoed..

