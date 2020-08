Premier Spanje weet niet waar ex-vorst is

Madrid

De Spaanse premier Sanchez staat achter het besluit van de voormalige koning Juan Carlos het land te verlaten na beschuldigingen van corruptie. De regeringsleider zegt niet te weten waar de oud-vorst, die de koningstitel na zijn aftreden in 2014 behield, zich nu bevindt. Het besluit van Juan Carlos om te vertrekken is gepast, zei Sanchez in een persconferentie op televisie. Het stelt zijn zoon, koning Felipe, en het Koninklijk Huis in staat afstand te nemen van de beschuldigingen van wangedrag tegen de voormalige vorst. Juan Carlos was bijna veertig jaar staatshoofd. <