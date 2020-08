Kim Jong-un heeft nucleaire verzekering

New York

Noord-Korea gaat op volle kracht door met zijn kernwapenprogramma en heeft ‘zeer waarschijnlijk kernkoppen zo weten te verkleinen dat ze in de oorlogskop van zijn ballistische raketten passen’. Dat schrijft het onafhankelijke VN Panel van experts in een vertrouwelijk tussenrapport voor de VN-Veiligheidsraad, dat Reuters heeft ingezien. Het rapport is maandag aan de Veiligheidsraad aangeboden.

Het is min of meer de officiële erkenning dat Noord-Korea nu inderdaad beschikt over een ballistisch nucleair wapen, waarmee het niet alleen heel Azië, maar ook grote delen van de Verenigde Staten kan bereiken. De militaire inlichtingendienst van de VS, de DIA, ging er in 2017 al vanuit dat Noord-Korea mogelijk een derge..

