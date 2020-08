Ecuador maakt zich zorgen om een grote Chinese vissersvloot die in de buurt van de Galapagos-eilanden is gesignaleerd, meldt The Economist. Volgens de Ecuadoriaanse kustwacht gaat het om 260 vissersboten, die een bedreiging vormen voor de vele unieke vis- en andere diersoorten die in het beschermde natuurgebied gedijen. Om te voorkomen dat de vloot zich binnen de officiële Galapagos-zone begeeft, heeft de regering van Ecuador extra patrouilles ingezet. Maar zodra buitenlandse vloten de unieke diersoorten buiten deze zone vangen, heeft het land geen poot om op te staan. Er bestaat namelijk geen regelgeving voor vissen in internationale wateren. Hoeveel bedreigde vissoorten er jaarlijks in het Galapagos-gebied worden gevangen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .