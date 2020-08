Voormalig vorst Juan Carlos gaat in ballingschap

Madrid

In een brief aan zijn zoon, de huidige koning Felipe, lichtte Juan Carlos maandag zijn vertrek toe. Het zou in het belang van het land en de koning zijn, dat de voormalige vorst vertrekt. Waar hij heen gaat, is nog niet bekend. Sophia, de vrouw van Juan Carlos, blijft gewoon in Spanje wonen en zet haar werk voort.

Ingewijden melden dat Juan Carlos niet vrijwillig vertrekt. De reden van de ballingschap ligt in diverse schandalen en een justitieel onderzoek rondom de oud-koning.

Juan Carlos, die in 2014 afstand deed van de troon, zou in 2012 een rol hebben gespeeld bij de aanbesteding van een hogesnelheidstrein tussen Mekka en Medina in Saudi-Arabië. Hij heeft zich hiermee mogelijk met miljoenen euro’s verrijkt.

In maart zag ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .