Importbruiden hebben het zwaar

Seoul

De zoektocht van een man in Zuid-Korea naar een vrouwelijke partner kan tegenwoordig rekenen op meer problemen dan tientallen jaren geleden. Steeds meer jonge vrouwen vertrekken wegens hun carrière naar de stad, terwijl veel mannen op het platteland blijven om voor hun ouders te zorgen.

Om vergrijzing tegen te gaan, moedigt de Zuid-Koreaanse regering mannen aan een vrouw te zoeken via (de door de overheid gesubsidieerde) datingbureaus, waarvan het land er 380 telt. In de jaren tachtig begonnen lokale autoriteiten al met het subsidiëren van particuliere datingbureaus, die vrijgezelle boeren voorstelden aan vrouwen (in het buitenland). De zogenoemde ‘matchmakers’ verdienden duizenden euro’s per geregistree..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .