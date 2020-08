‘Trump zal macht niet vreedzaam overdragen'

Een van de Democratische leiders in het Congres is ervan overtuigd dat president Trump met een noodmaatregel in het Witte Huis zal blijven.

Washington

President Donald Trump is een man van de macht, die niet van plan is die macht op een vreedzame manier over te dragen. Dat zei James Clyburn, de ‘chief whip’ van de Democratische partij in het Huis van Afgevaardigden, zondag in het CNN-programma State of the Union.

Clyburn geldt als chief whip na de voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi en de leider van de Democratische meerderheid, Steny Hoyer, als de derde belangrijkste vertegenwoordiger van de Democraten. Hij moet als whip toezien op de discipline van de Democratische vertegenwoordiging.

Volgens Clyburn is Trump een krachtpatserpoliticus die niet zonder conflict het veld zal ruimen. ‘Ik denk niet dat hij vrije en ongehinderde verkiezingen wil houden. Ik denk ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .