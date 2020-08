Polarisatie rond stemmen per post: ‘Geen reden voor Trump zorgen te hebben om betrouwbaarheid’

Politici en ambtenaren in Amerika breken zich het hoofd over het houden van verkiezingen in coronatijd. De oplossing? Stemmen per post. Democraten vinden dat zeker een optie, een groot deel van de Republikeinen – president Trump voorop – bepaald niet.

Washington

De mogelijkheid om het stemformulier met daarop de naam van de kandidaat van je keuze in een enveloppe te stoppen en de postbode te vragen om die bij het stembureau af te geven, bestaat in vrijwel alle staten van Amerika al jaren. Het enige wat de kiezer moet doen, is tijdig een stembiljet aanvragen en zorgen dat dit uiterlijk op de dag van de verkiezing bij de stemcommissie is. In de meeste staten is opgave van een reden voor het stemmen per post ook niet nodig; zestien staten willen die wel vernemen én beoordelen.

Momenteel worden er in meer dan tien staten processen gevoerd die een verruiming van de regels voor het stemmen per post moet blok..

