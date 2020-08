Wie beoogt wat bij de Black Lives Matter-onrust in de Verenigde Staten?

De Amerikaanse Black Lives Matter-protesten, in alle hevigheid opgelaaid na de moord op George Floyd, zijn twee maanden later niet uitgedoofd.Sterker: na ingrijpen van de federale overheid en de komst van tegendemonstranten is het geweld verhevigd. Wie zijn de hoofdrolspelers op straat?

1 Politieagenten

Het begon met de politie. Floyd was de laatste in een lange rij zwarte slachtoffers van politiegeweld en dus werden de agenten in Minneapolis, Louisville, Portland, New York, Washington en vele andere steden het doelwit van de demonstranten, die hervormingen en bezuinigingen eisten. In eerste instantie leken ze niet te weten wat hun overkwam – wie dichtbij genoeg kwam, zag soms de angst in de ogen van de agenten op straat.

In Portland legde een rechter daar beperkingen aan op, waarna president Donald Trump hen met federale ordetroepen te hulp schoot. Hoewel die camouflagetypes de meeste aandacht kregen, bleef ook de plaatselijke politie hard optreden. Toen in New York afgelopen week een demonstrant, verdacht van het besmeu..

