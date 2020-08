'Dramatische' eerste dag Belgische solden

De Belgische zomeruitverkoop is niet goed begonnen. Dat meldt handelsfederatie Comeos. Veel winkeliers zijn teleurgesteld vanwege de lage opkomst. In België worden mensen geadviseerd maximaal 30 minuten te winkelen en alleen gericht naar de winkel te gaan. Winkels willen tijdens de zogenoemde solden-periode juist graag veel klanten lokken.

Antwerpen

Zaterdag was het erg rustig. De omzet lag 50 procent lager dan vorig jaar tijdens de eerste dag van de zomer-solden, in Antwerpen zelfs 70 procent lager. 'Het is duidelijk dat de coronamaatregelen de belangrijkste reden zijn', aldus Comeos. 'Daarnaast zijn veel mensen nu al op vakantie.' In België mogen winkeliers spullen alleen tijdens de solden met verlies verkopen, normaal gesproken in januari en juli. De Belgische regering besloot tijdens de coronalockdown in april de zomer-solden een maand uit te stellen, zodat winkeliers hun waren wat langer tegen de normale prijs konden slijten. De roep van ondernemers om versoepelingen, zodat mensen uit hetzelfde gezin samen naar winkels mogen, wordt luider.