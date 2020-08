Groot 'coronaprotest' in Berlijn

Zo'n 17.000 mensen hebben in Berlijn gedemonstreerd tegen de maatregelen waarmee de Duitse regering het coronavirus in bedwang probeert te houden. De betogers vinden dat de overheid niet het recht heeft om allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen door te voeren.

Berlijn

'Wij eisen een terugkeer naar de democratie', zei een van de demonstranten.

Een andere deelnemer aan het protest noemde de coronapandemie 'de allergrootste complottheorie'.

De politie stelde vast dat de betogers zich niet aan de voorschriften hielden. Afstand houden tot anderen was er bijvoorbeeld niet bij.

De organisator achter het protest moet zich daarvoor verantwoorden bij de politie. In de namiddag werd de betoging beëindigd, nadat de stoet was aangekomen bij de Brandenburger Tor.

ook extreemrechts

Onder de betogers waren onder meer zelfverklaarde libertariërs, mensen die zichzelf zien als voorvechters van de grondrechten en Duitsers die sceptisch zijn over de wetenschappelijke basis voor maatregelen. Ze keren zich onder meer tegen de plicht om in openbare gebouwen en het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Er is ook een kleine groep extreemrechtse betogers op de been. Hun aanwezigheid lokte een tegendemonstratie uit. De politie hield de groepen uit elkaar.

De grootste groep demonstranten kwam bijeen in het midden van de stad. Ze liepen in een protestmars door het Tiergartenpark, niet ver van het Duitse parlement. Over het algemeen houden Duitsers zich goed aan de coronamaatregelen van de overheid, waarvoor ook veel steun is onder de bevolking.

De minderheid die erop tegen is, roert zich de laatste tijd vaker. Ook in andere steden zijn al demonstraties geweest tegen het coronabeleid.

covidioten

Landelijke politici spreken schande van de betoging. Vicevoorzitter Saskia Esken van de sociaaldemocratische SPD noemde betogers die zich niet aan de maatregelen houden 'covidioten' die door hun betoging 'een tweede golf aan het creëren zijn'. <