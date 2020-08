Chabarovsk protesteert opnieuw tegen Putin

Chabarovsk

Volgens de lokale autoriteiten van de stad in het verre oosten van Rusland namen ditmaal zo'n 3500 mensen deel aan een protestmars. Lokale media schatten de opkomst hoger, op meer dan 10.000 demonstranten, maar het was ook volgens hen minder druk dan vorige week.

Furgal werd op 9 juli opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij meerdere moorden op zakenlieden in de regio. De misdrijven werden gepleegd in 2004 en 2005. Furgal ontkent iedere betrokkenheid. Volgens zijn aanhangers wordt hij om politieke redenen vervolgd. De politicus versloeg bij de verkiezingen in 2018 de kandidaat die het Kremlin naar voren had geschoven. Furgal zit in voorarrest in Moskou.

Betogers riepen om vrijheid en hielden spandoeken vast met teksten als 'Putin treed af' en 'Rusland zonder Putin'. <