'Protest mag, maar niet op deze manier'

Berlijn

'Demonstraties moeten toegestaan zijn, zelfs tijdens deze pandemie. Maar niet op deze manier.' De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn is niet te spreken over het gedrag van demonstranten in Berlijn, die tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen van de overheid massaal de voorschriften negeerden. Ook andere Duitse politici uitten kritiek op de betoging. CDU-minister Spahn riep de bevolking op tot 'gezond verstand, volharding en teamgeest' om de pandemie te doorstaan. Hij stond niet alleen in zijn kritiek. Ook de politie van Berlijn was niet te spreken over de demonstratie. De organisator moet zich verantwoorden voor het overtreden van de coronaregels. Minister van Economische Zaken Peter Altmaier pleit er naar aanleiding van de demonstratie voor om overtreders van de coronavoorschriften harder te straffen. Gedemonstreerd werd onder meer door mensen die zich libertariër noemen, en sceptici die niet geloven dat het coronavirus echt gevaarlijk is. Er waren ook extreemrechtse betogers én tegendemonstranten.

