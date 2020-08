'Philips slaat munt uit de coronacrisis'

Philips ligt onder vuur in de Verenigde Staten. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden beschuldigt het concern ervan een slaatje te hebben geslagen uit de medische noodtoestand die ontstond door de corona-uitbraak.

Washington

Philips zou de Amerikaanse overheid bijna een half miljard dollar (420 miljoen euro) te veel hebben laten betalen voor een levering van beademingsapparaten.

Al in 2014 sloot Philips een contract met de regering van de toenmalige president Barack Obama voor de aankoop van tienduizend beademingsapparaten. Het concern zou de machines uiterlijk september 2022 leveren. In januari van dit jaar, toen het coronavirus zich verspreidde van China naar de rest van de wereld, vroeg Philips aan de regering van president Donald Trump of het bedrijf de productie moest versnellen.

Daarop kwam geen reactie, maar in april tekende het ministerie van Volksgezondheid in de VS een contract voor de levering van 43.000 beademingsapparaten, voor een prijs..

