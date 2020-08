Hof van beroep schrapt doodstraf dader aanslag marathon Boston

De doodstraf van de Tsjetsjeense Amerikaan Dzjochar Tsarnajev, die in 2013 een aanslag pleegde op de marathon van Boston, moet opnieuw bekeken worden. Dat heeft een federaal hof van beroep in Boston bepaald.

Boston

Het hof verklaarde het deel van de uitspraak nietig dat betrekking heeft op de aanklachten die tot de doodstraf kunnen leiden. De strafmaat voor die feiten moet daarom opnieuw bekeken worden. Het hof van beroep benadrukte dat Tsarnajev de rest van zijn leven in de gevangenis zal doorbrengen. ‘De enige vraag die open blijft is of de regering zijn leven zal beëindigen door hem te laten executeren’, staat in de motivering van de uitspraak.

Dzjochar Tsarnajev (27) liet op 15 april 2013 samen met zijn broer Tamerlan twee zelfgemaakte bommen afgaan langs het traject van de marathon in Boston. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en vielen meer dan 260 gewonden. Hij werd in juni 2015 ter dood veroordeeld. Zijn broer was..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .