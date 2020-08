Jihadisten bedreiging voor heel zuidelijk Afrika

Maputo

De dreiging van ISIS-terreurgroepen in Afrika ten zuiden van de Sahel is inmiddels opgerukt tot in Zuid-Afrika. De politie in het stadje Kliprivier heeft met het oppakken van een ‘kidnappingsgroep’ volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten ‘een van de grootste doorbraken bereikt in de onderzoeken naar internationaal terrorisme in Zuid-Afrika’, zo meldt de Daily Maverick. In het huis waar de groep is aangehouden, trof de p..

