Protest in Israël: werkloze jeugd naast generaals

Bij protesten in Tel Aviv komt wekelijks een veelvoud aan betogers op de been.

Jeruzalem

De sfeer in Israël is zo gespannen dat president Reuven Rivlin deze week een vergelijking trok met de maatschappelijke en politieke onrust die in 1995 uitmondde in de moord op premier Yitzhak Rabin. Dit weekeinde worden méér demonstraties verwacht tegen Benjamin Netanyahu. ‘We protesteren tegen een corrupte minister-president. Tegen een chaotische regering. Tegen politiegeweld’, zo vatte de 63-jarige Ketty Bar deze week de grieven van de demonstranten samen in de krant Haaretz. Zij richtte de groep Moeders Tegen Geweld op, die een fysieke buffer wil vormen tussen de veelal jonge betogers en de zwaarbewapende politie: ‘Kom niet aan onze kinderen.’

De protesten van de afgelopen weken zijn ..

