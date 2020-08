Minstens 170 Congolezen ontvoerd en verkracht voor losgeld

Criminele bendes in de Democratische Republiek Congo hebben sinds 2017 minstens 170 mensen ontvoerd voor losgeld. In natuurpark Virunga, een Unesco-werelderfgoed, werden de slachtoffers mishandeld en verkracht.

Kinshasa

Dat blijkt uit onderzoek van Human Rights Watch (HRW). De mensenrechtenorganisatie registreerde in de periode tussen 2017 en 2020 170 ontvoeringen in en rond Rutshuru, een gebied in de noordelijke provincie Noord-Kivu. Ook interviewde ze tientallen slachtoffers.

Meer dan de helft van de slachtoffers waren vrouwen en kinderen. Velen werden gekidnapt terwijl ze aan het werk waren op een akker. Vervolgens moesten ze uren lopen tot ze het natuurpark Virunga, dat een Unesco-werelderfgoed is, bereikten. Daar werden ze dagenlang gemarteld en verkracht.

De 18-jarige Sarah (haar naam is gefingeerd) was drie maanden zwanger toen ze werd ontvoerd. ‘Mijn ontvoerders belden mijn familie terwijl ze me verkrachtten, zodat mijn familieleden me..

