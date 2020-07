Na het coronavirus dreigt de honger in Amerika

Politici in Washington ruziën over verlenging van de uitkeringen voor coronawerklozen. Miljoenen Amerikanen dreigen in acute geldproblemen te raken. ‘Dit is een noodsituatie.’

Tenzij er een wonder gebeurt, kunnen zo’n 30 miljoen Amerikanen straks niet meer pinnen, geen huur meer betalen en niet meer naar de supermarkt. Vandaag stopt de uitkering die sinds maart is uitgekeerd aan mensen die geen baan meer hebben sinds de corona--uitbraak.