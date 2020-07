Passagiers opgepakt na zingen nazi-liederen

Drie passagiers op een vlucht van Düsseldorf naar Praag zijn onmiddellijk na de landing gearresteerd. Ze worden ervan beschuldigd aan boord nazi-liederen te hebben gezongen, andere reizigers aan boord te hebben beledigd en veel te schreeuwen, zei een woordvoerder van het politiebureau in de Tsjechische hoofdstad maandag. Het incident in het vliegtuig had zich al op vrijdagavond voorgedaan.

Praag

De drie mannen, 37 en 38 jaar oud, hebben tijdens het verhoor een bekentenis afgelegd, vervolgde de woordvoerder van de politie. Wie in Tsjechië sympathieën toont voor bewegingen die de mensenrechten onderdrukken, kan worden gestraft met maximaal drie jaar gevangenisstraf.

Nazi-sympathieën liggen in Tsjechië extra gevoelig omdat nazi-Duitsland de Sudeten-gebieden van Tsjecho-Slowakije indertijd heeft ingelijfd. Dat was na de Overeenkomst van München van september 1938. Een half jaar later, op 15 maart 1939, viel de Duitse Wehrmacht hoofdstad Praag binnen. Nog geen zes maanden later begon de Tweede Wereldoorlog met een brutale aanval op Polen.