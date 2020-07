Kantoor Surinaamse president geplunderd

Parimaribo

De nieuwe president van Suriname, Chandrikapersad ('Chan') Santokhi, begon zijn eerste werkdag in een leeggeplunderd kantoor. In het Kabinet van de President was geen enkele computer meer te vinden, zo vertelde het staatshoofd in het tv-programma To The Point. Hij zei er rekening mee te houden dat de apparatuur ‘veilig is opgeborgen’ na het vertrek van de vorige president, Desi Bouterse. Waarschijnlijker is dat ambtenaren, die hun functie onder leiding van de nieuwe regering niet zeker zijn, de spullen mee naar huis hebben genomen. Dat schrijft de Surinaamse krant De West. Het zou niet alleen gaan om computers en printers, maar ook om onder andere bureaustoelen en camera’s. Daarnaast ..

