Strengere regels voor mondkapjes Belgische kust

Langs een groot deel van de Belgische kust is vanaf vandaag in openbare ruimtes een mondkapje verplicht, met uitzondering van het strand en natuurgebieden.

De Panne

De mondkapjesplicht geldt vanaf Oostende tot aan de Franse grens, met uitzondering van Middelkerke (tussen Oostende en Nieuwpoort). Burgemeester Bram Degrieck van De Panne zei dat de gemeenten de uitbreiding van de plicht zelf ter hand nemen omdat de federale overheden te aarzelend zouden optreden. De afgelopen twee weken zijn in België tussen de twintig en zestig besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld. De nationale raad die over de bestrijding van het virus gaat, komt vandaag bijeen om over de toename van het aantal coronabesmettingen te praten. De bijeenkomst stond eigenlijk vrijdag op de agenda.

De provincie Antwerpen heeft zaterdag al besloten een 'sociale bubbel van maximaal tien mensen' in te stellen voor vier weken. Het is dan de bedoeling dat mensen tien anderen uitkiezen met wie ze in een maand tijd sociale contacten onderhouden en anderen uitsluiten. <