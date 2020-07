Meeste Duitsers willen een lagere maximumsnelheid

Een kleine meerderheid van de Duitsers is voorstander van het beperken van de maximumsnelheid tot 130 kilometer per uur op de snelweg. Dat meldt het Duitse blad Focus op basis van een peiling die het heeft laten uitvoeren door het bureau Kantar.

Berlijn

Van de ondervraagden zegt 54 procent voorstander te zijn van een snelheidslimiet, 43 procent is tegen en 3 procent heeft geen mening. Het beperken van de maximumsnelheid op de Autobahn is vooral populair bij ondervraagden van linkse signatuur. Van de aanhangers van de democratisch-socialistische partij Die Linke is 78 procent voor, gevolgd door aanhangers van Die Grünen (74 procent), SPD (71 procent), CDU en CSU (56 procent). Ter rechterzijde is de animo het laagst: van de FDP-aanhangers is 46 procent voor, van de rechts-populistische partij AfD slechts 18 procent.

In Duitsland gaan steeds meer stemmen op om een eind te maken aan het 'scheuren' op de snelweg. De Duitse Senaat stemde in februari nog tegen een voorstel om de snelheid te begrenzen op 130 kilometer per uur. Maar de discussie laaide onlangs weer op door een voorstel van Die Grünen om snelheden niet alleen op de snelweg maar ook in de bebouwde kom aan een lager maximum te binden.

Vorig jaar werd een derde van de verkeersdoden veroorzaakt door een ongeluk waarbij hard werd gereden. Bijna duizend Duitsers kwamen door een ongeluk met een hardrijder om het leven. <