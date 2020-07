Eiland overspoeld met migranten

Lampedusa

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen op meerdere vaartuigen circa tweehonderd migranten, waarschijnlijk vanuit Tunesië, naar Lampedusa. Het eiland van twintig vierkante kilometer herbergt nu al duizend migranten. Martello roept de regering op snel in te grijpen, omdat zijn eiland het niet meer aankan.

Vijftig migranten zijn in tenten bij de haven ondergebracht. Er was wel al een opvangkamp, maar dat is bedoeld voor bijna honderd mensen. Het eilandje ligt ongeveer 135 kilometer van de noordkust van Afrika en 200 kilometer van Sicilië. Deze maand heeft Italië de komst van 4300 mensen geregistreerd, die illegaal het land en zo de Europese Unie zijn binnengekomen. In de hele maand juli van vorig jaar waren dat er duizend. <