Onverantwoord gedrag van de kernmogendheden

Al 75 jaar lang leeft de wereld met de dreiging van verwoestende kernwapens. Maar juist nu gedragen de VS en Rusland ‘zich niet zoals past bij nucleaire grootmachten’, zegt het Kremlin.

Het was een heel ander geluid, uit Moskou. Geen gespierde taal over onoverwinnelijke nieuwe nucleaire wapens, zoals president Vladimir Putin in 2018 die gebruikte. Integendeel. ‘De situatie is verschrikkelijk, zowel in onze wederzijdse relatie als in termen van onze verantwoordelijkheid, allereerst voor wapenbeheersing en strategische stabiliteit’, klonk het vorige week uit de mond van Putins woordvoerder, Dmitry P..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .