Brussel voert strijd tegen kindermisbruik op

Ook wil Brussel een Europees Centrum opzetten om informatie en meldingen te verzamelen, preventiecampagnes te lanceren en slachtoffers bij te staan, naar voorbeeld van het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen (NCMEC) in de Verenigde Staten. EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken): 'Kindermisbruik en online seksueel misbruik zijn weerzinwekkende misdrijven. De coronapandemie heeft het probleem nog verergerd.'

Naar schatting een op de vijf kinderen in Europa heeft volgens de commissie te maken met een vorm van seksueel geweld. Door de coronapandemie en de thuisisolatie is er een forse toename van activiteiten op sociale media, via onlinenetwerken en op het darkweb, meldde Europol vorige maand in een rapport. Er is ook sprake van meer meldingen bij hulplijnen.

Momenteel is het opsporen en melden van onlinemateriaal met kindermisbruik door internetbedrijven op vrijwillige basis. 'Volgend jaar komen we met een wetsvoorstel dat dit verplicht', aldus Johansson. '80 procent van de meldingen nu is van Facebook.' Het Amerikaanse internetbedrijf rapporteert aan het NCMEC. Via die lijn komt er ook informatie binnen bij Europol in Den Haag.

Johansson roemde specifiek minister Ferd Grapperhaus om de 'goede samenwerking'. De Nederlandse bewindsman pleit al langer voor een Europese aanpak van kinderporno op basis van de Nederlandse praktijk. Daarin ligt de aandacht niet alleen op strafrechtelijke vervolging, maar ook op preventie en publiek-private samenwerking. Den Haag is verder met de aanpak van kindermisbruik dan veel andere EU-landen, omdat Nederland volgens hem 'een groot verkeersknooppunt van kinderporno' is.

