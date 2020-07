Zimbabwe voert druk op kritische burgers op

Harare

Begin deze week werden acht agenten ingezet om de prominente Zimbabwaanse journalist Hopewell Chin’ono in zijn eigen woning te arresteren. Chin’ono, die op sociale media live verslag deed van zijn arrestatie, was recent betrokken bij een journalistiek onderzoek dat een grootschalig corruptieschandaal aan het licht bracht. Uit het onderzoek bleek dat gezondheidsminister Obadiah Moyo sjoemelde met fondsen die bedoeld waren om de corona-uitbraak in het land te bestrijden. Ook de zonen van president Emmerson Mnangagwa zouden een rol in het schandaal hebben gespeeld.

Chin’ono deelde op sociale media onlangs een oproep van activist en oppositielid Jacob Ngarivhume om op 31 juli deel te nemen aan een grootschalig anticorr..

