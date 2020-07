Gelukkige dag voor vrome Turken: de beroemde Hagia Sophia in Istanbul is weer in gebruik als moskee

Sinds vrijdag is de beroemde Hagia Sophia in Istanbul weer in gebruik als moskee. Correspondent Rena Netjes doet verslag van die omstreden stap. ‘Er zijn ook moskeeën in kerken veranderd. Heel veel’, zegt student Mohamed.

Moslims kunnen voor het eerst weer bidden in de Hagia Sophia in Istanbul. (beeld afp / Ozan Kose)

Istanbul

Het verkeer naar de wijk Fatih waar de Hagia Sophia (Grieks) of Aya Sofya (Turks) zich bevindt, staat helemaal vast. Normaliter zou het me zo’n twintig minuten kosten om vanuit mijn wijk Gümüşsuyu met de taxi naar het gebied waar de Hagia Sophia staat te rijden. Vandaag niet. Hoe dichter we bij de Galatabrug komen om naar het oude deel van Istanbul over te steken, hoe vaster het verkeer staat. De taxichauffeur legt me uit dat sinds donderdagavond alle wegen naar en van de Hagia Sophia afgesloten zijn. Vanaf de Galatabrug wordt het lopen. Op die Galatabrug staan nieuwe foto’s met uitleg over de Hagia Sophia. ‘Ben AyaSofya’ - ‘Ik ben de Hagia Sophia’ - zegt het eerste bord.

Naarmate je dichter in de buurt van de Hagia Sophia komt, z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .