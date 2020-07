Corona heeft de aarde stiller gemaakt

Alsof de aarde even haar adem inhield. Toen het destijds nog obscure longvirus Sars-CoV-2 in januari begon aan zijn maandenlange mars over de wereld, werd de grond onder onze voeten merkbaar stiller. Dat meldt een internationaal team van wetenschappers donderdag in het vakblad Science.

Washington

Eerst in China, vervolgens in Italië en uiteindelijk in de rest van de wereld verstomden het geschud en getril van onze planeet. Het verschil was te subtiel om te voelen, maar trillingsmeters over de hele wereld zagen de opmerkelijke afname terug in hun meetgegevens. De zogeheten seismische achtergrondruis – het onmerkbare, maar immer aanwezige rillen van onze planeet – verminderde met de helft toen de wereld door de corona-uitbraak in lockdown ging, zo schrijven de onderzoekers.

