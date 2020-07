China zoekt sporen van leven ooit op Mars

China heeft een onbemand ruimtevaartuig gelanceerd dat op weg is naar Mars. De raket met het vaartuig steeg op vanaf het zuidelijke eiland Hainan. Volgens de autoriteiten was de lancering een succes.

Peking

De onderneming is een ware kosmische drieklapper, met een lander die op het Marsoppervlak moet komen te staan, een sonde die in een baan om de planeet moet gaan vliegen en een robotwagentje dat de rode planeet verder moet verkennen.

Als het Chinese wagentje in één stuk op Mars aankomt − wat geenszins zeker is, meer dan de helft van de ruimtevluchten naar de planeet is mislukt − zal het zo’n negentig dagen rondrijden in een gebied dat eerdere Amerikaanse Marswagentjes nog niet hebben verkend. Hier brengt het karretje onder meer de chemische samenstelling van de grond en aanwezige stenen in kaart.

De bijbehorende satelliet heeft een radar aan boord die tot 100 meter onder het Marsopp..

