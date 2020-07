‘Leger van Trump’ herstelt de orde met harde hand

Amerikaanse presidenten zijn doorgaans niet geneigd om een persoonlijk leger in te zetten tegen hun eigen volk. Maar Donald Trump doet het volgens critici in vier Democratische steden.

Washington

Na een toename van geweldsincidenten in de Democratische steden Chicago, Kansas City en Alberbuquerque besloot Trump woensdagavond dat het genoeg was. Honderden federale agenten gaan misdaad bestrijden en de orde handhaven, zodat ‘elke Amerikaan over straat kan gaan zonder bang te zijn voor geweld’. Eerder deed hij hetzelfde in de stad Portland.

Volgens Trump slagen de lokale Democratische autoriteiten er niet in veiligheid te bieden. Voor hem gaat het simpelweg om misdaadbestrijding. Maar tegenstanders vermoeden dat de president vooral electorale motieven heeft. Trump ziet de demonstranten – die in vele steden met met duizenden tegelijk de straat op zijn gegaan na de dood van George Floyd op 25 mei – voo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .