Kampwacht hoeft de cel niet meer in

De rechtbank in Hamburg heeft een voormalige concentratiekampbewaker van 93 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. De hoogbejaarde Bruno Dey is schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de dood van duizenden gevangenen van het kamp Stutthof tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hamburg

Bruno Dey bemande als tiener wachttorens in het kamp bij het hedendaagse Gdańsk (Polen). Hij werd berecht volgens het jeugdstrafrecht. De eis was drie jaar cel, maar volgens de advocaat van de 93-jarige zou hij zo'n gevangenisstraf niet overleven.

Dey bood slachtoffers van de Holocaust tijdens het proces excuses aan, maar benadrukte ook dat hij destijds niet wist hoe erg de situatie in het kamp was. Daar kwamen mogelijk zo’n 65.000 mensen om. De rechtbank verweet hem zichzelf alleen als toeschouwer te zien. ‘Maar u was medeplichtig aan deze door mensen gecreëerde hel’, zei een rechter.

Dey is niet de enige oud-kampbewaker die op hoge leeftijd alsnog wordt vervolgd. De Duitse autoriteiten zien meer kans om nazimisdadigers te berechten sinds de veroordeling van kampbewaker John Demjanjuk in 2011. Die kreeg een gevangenisstraf opgelegd voor medeplichtigheid aan de moord op duizenden Joden, toen alleen werd bewezen dat hij kampbewaarder was geweest in Sobibór. Tot die uitspraak was de aanname dat individuele schuld moest vaststaan. <