Ziekenhuizen Bolivia hangen spandoeken op: ‘Hier is geen plek meer’

La Paz

In een week tijd vonden speciaal opgerichte politie-eenheden 420 lichamen op straten, in huizen en auto’s in La Paz en Santa Cruz, respectievelijk Bolivia’s hoofdstad en grootste stad. De autoriteiten schatten in dat minstens 80 procent van hen overleden is als gevolg van het coronavirus.

