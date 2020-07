Fastfoodketen KFC probeert komende herfst al kipnugget van kweekvlees

Moskou

De komende maanden zal er in Rusland met kweekvlees worden geëxperimenteerd, schrijft New Atlas, een platform voor wetenschappelijk en technologisch nieuws. In Moskou staat een ‘bioprinter’, dat moet zorgen voor een product met dezelfde smaak en textuur als ‘echt’ vlees. Kweekvlees heeft als voordeel dat het schoner is, omdat het geen hormonen bevat. Ook hoeven er geen dieren voor te worden omgebracht. Het ‘geprinte’ vlees begint met spiercellen van een daadwerkelijk dier, waarna deze cellen in een laboratorium worden opgekweekt tot vlees. Op dit moment is het produceren van kweekvlees nog relatief duur. Wat betreft CO2-uitstoot is het bovendien vergelijkbaar met echt vlees, omdat er voor de kweek veel stroom nodig is. Met..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .