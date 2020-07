VN bepleiten basisinkomen in arme landen

New York

Volgens UNDP hebben zelfs de armste landen in Afrika genoeg middelen voor tijdelijke ‘basisinkomens’, mits de landen uitstel van betaling krijgen op hun buitenlandse schulden.

In een woensdag verschenen rapport schetst UNDP de ‘verwoestende’ effecten van de coronacrisis op honderden miljoenen mensen in met name Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Dagloners verliezen hun inkomsten, kinderen kunnen niet langer naar school en doktersbezoeken worden uitgesteld. Volgens UNDP dreigen honderd miljoen mensen zelfs in extreme armoede te vervallen.

‘Marshallplan’

De VN-organisatie stelt daarom voor dat overheden gedurende negen tot twaalf maanden geld gaan uitdelen. Daarna is het ergste van de coronacrisis h..

