Dey was klein radertje in nazimachine

Voormalig concentratiekampbewaker Bruno Dey was waarschijnlijk maar een piepklein radertje in de nazimachine. De uitspraak die de Duitse rechter vandaag doet over hem, moet worden gezien in het licht van de oplevende discriminatie in Europa, menen de advocaten van de nabestaanden.

Hamburg

Meer dan 75 jaar geleden deed Bruno Dey dienst als Wehrmachtsoldaat op de wachttorens van kamp Stutthof, in de buurt van de nu Poolse stad Gdansk. 94 is hij inmiddels, maar de rechter die vandaag uitspraak doet over de voormalige concentratiekampbewaker is een jeugdrechter. Bruno Dey was zeventien jaar destijds, dus minderjarig. Hij kwam in de bewaking terecht omdat hij niet geschikt was bevonden voor het front vanwege een hartklepafwijking.

Het is een van de opmerkelijke feiten in het proces dat misschien wel een van de laatste is tegen een vermeend nazimisdadiger. Die toevoeging ‘een van de laatste’ is onderhevig aan inflatie: negen jaar geleden werd bij de veroordeling van de Oekraïense kampbewaker Iwan Demjanju..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .