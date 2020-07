De grote draai van Trump: ‘Uitbraak wordt erger, draag een mondkapje’

Washington

‘Het zal waarschijnlijk, jammer genoeg, erger worden voor het beter wordt’, aldus de president die al maanden wordt bekritiseerd omdat hij de uitbraak in de VS zou bagatelliseren. ‘Dit is iets wat ik normaal gesproken niet graag zeg, maar dit is hoe het is.’

De nuchtere, sobere woorden van Trump over de coronasituatie in Amerika, waar het dodental woensdag steeg tot meer dan 142.000, komen een dag nadat de president voor het eerst opriep tot het dragen van een mondkapje. In een tweet, met een foto waarop Trump zich liet zien met een mondkapje, hield de president de 331 miljoen Amerikanen voor dat het ‘patriottisch’ was om een mondkapje om te doen. Sinds het begin van de uitbraak weigerde hij h..

