Ruzie in Congres over misdaad in New York

De forse toename van de misdaad in New York, een van de steden waar president Trump orde op zaken wil stellen, zorgt tot in het Congres voor onrust. Een Republikein werd zo kwaad op de Democraat Alexandria Ocasio-Cortez, die opperde dat de coronacrisis bewoners aanzet tot diefstal, dat hij haar zou hebben uitgescholden voor bitch. Zij eist excuses.

Washington

Ocasio-Cortez, die Republikeinen vaak witheet maakt met haar progressieve voorstellen, wekte de woede van collega Ted Yoho nadat haar op een bijeenkomst in New York was gevraagd naar de forse stijging van de misdaad in haar stad. Sinds begin juni, toen de lockdown werd versoepeld, is het aantal schietpartijen in New York met 400 procent toegenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Begin deze maand vielen alleen al in één weekeinde in New York bij diverse schietpartijen 64 gewonden. Tien van hen overleefden het niet, onder wie een vader in de Bronx die met zijn zesjarige dochter een straat overstak. Ocasio-Cortez vertegenwoordigt een deel van de Bronx. Ook zijn er aanzienlijk meer diefstallen en i..

