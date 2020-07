Politie beëindigt kaping bus Oekraïne

Kiev

De politie in Oekraïne heeft een kaping van een bus in Oekraïne dinsdag beëindigd. De zwaarbewapende kaper werd na urenlange onderhandelingen overmeesterd en alle gijzelaars zijn vrij, liet de politie weten. Kort daarvoor bestormde de politie de bus. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zou van tevoren persoonlijk met de gijzelnemer hebben gesproken. De urenlange gijzeling speelde zich af in de stad Loetsk, 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Kiev. Volgens de politie waren twintig personen gegijzeld, hoewel eerder ook het aantal van ongeveer tien werd genoemd. <