IMF: coronacrisis zet vrouwen extra op achterstand

Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Als overheden de juiste maatregelen nemen kunnen ze voorkomen dat vrouwen onnodig veel op achterstand worden gezet. Volgens de deskundigen van het IMF werken vrouwen vaker dan mannen in sociale sectoren, zoals toerisme, detailhandel of horeca. Juist deze sectoren worden het hardst geraakt door alle lockdowns en coronamaatregelen en de kans op baan- of inkomensverlies is voor dit werk groter. Ook zijn vrouwen door de bank genomen meer actief in de informele economie van ontwikkelingslanden. Dat betekent dat ze vaak zwart worden betaald en makkelijk op straat kunnen worden gezet.